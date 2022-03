Varazze, Mauro Di Gregorio è il nuovo comandante della Polizia Locale

Varazze. Torinese, viso aperto, idee chiare. Una laurea in criminologia dell’ investigazione e della sicurezza. È il nuovo comandante della polizia locale di Varazze. Arriva da Alessandria. Pochi giorni nella stazione di viale Nazioni Unite e già è legato alla città. Progetti, idee, voglia di fare. Primo obiettivo: instaurare un buon rapporto con i cittadini.

Lo incontriamo in Comune, è il sindaco Luigi Pierfederici a presentarlo a Varazze: “È una città fantastica. Non solo le spiagge ma anche, e soprattutto l’entroterra, le frazioni dove, tra l’altro, risiede la maggior parte della popolazione. Un centro completamente diverso da Alessandria – spiega a IVG.it – Sto imparando a scoprirne le criticità per svolgere al meglio la mia professione. Sarà un lavoro in stretta sinergia con il sindaco e le altre forze dell’ordine. In vista della stagione estiva l’amministrazione vuole assumere nuovi agenti che incrementeranno ulteriormente il corpo”.

Il sindaco Luigi Pierfederici gli consegna simbolicamente le chiavi della città: “Abbiamo scelto il comandante Di Gregorio proprio per la sua grande esperienza, provenendo da una realtà più complessa, quella della città dì Alessandria – afferma – Sicuramente approccerà i problemi in maniera diversa. Abbiamo massima fiducia in lui e molte aspettative. Certamente il comandante troverà sostegno e piena collaborazione da parte dell’amministrazione comunale”.