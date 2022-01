Albenga. Impatto molto violento tra un’auto (una Fiat 500 bianca) e uno scooter Kymco Xciting bianco questa sera intorno alle 19.30 ad Albenga. In via dell’Agricoltura (qualche centinaio di metri dopo il centro revisioni auto in direzione Ceriale), per cause ancora da chiarire i due veicoli si sono scontrati, un incidente stradale che è costato la vita a un uomo.

Lanciato l’allarme sono subito arrivate sul posto l’automedica con il personale del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco, la polizia locale e, in un secondo momento, anche i carabinieri della Compagnia di Albenga. I soccorsi però sono stati vani, le gravi ferite riportare sul corpo si sono rivelate fatali per L.T., il 48enne titolare di un bar di Albenga che era in sella allo scooter; a seguito dell’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni raccolte, il motociclista stava procedendo da Ceriale in direzione Albenga mentre la Fiat 500, guidata da una donna, in direzione opposta. La macchina avrebbe poi svoltato verso una traversa a sinistra e l’impatto è stato violentissimo. La dinamica esatta dell’accaduto è comunque ancora da chiarire del tutto. Per consentire i rilievi del caso, via dell’Agricoltura è stata chiusa al traffico in entrambe le direzione: per chi deve passare ci sono indicazioni per imboccare una strada laterale che bypassa il luogo dell’incidente.