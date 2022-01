Albenga. La sua vita si è spenta questa sera intorno alle 19.30, a seguito di un impatto violentissimo che ha visto coinvolto il suo scooter Kymco Xciting e una Fiat 500 bianca. Lo schianto, avvenuto in via dell’Agricoltura ad Albenga, qualche centinaio di metri dopo il centro revisioni auto in direzione Ceriale, non ha lasciato scampo a Luca Trevisan, classe 1973, titolare del bar Cogli l’attimo di Albenga.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati dopo pochi minuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. Fatale è stato l’impatto con la fiancata dell’auto che ha fatto cadere rovinosamente sull’asfalto il corpo dell’uomo.

Le cause del sinistro stradale sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: secondo le prime informazioni raccolte, il motociclista stava procedendo da Ceriale in direzione Albenga mentre la Fiat 500, guidata da una donna, in direzione opposta. La macchina avrebbe poi svoltato verso una traversa a sinistra e l’impatto si è rivelato molto violento.