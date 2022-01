A Savona la presentazione del “Progetto Italia-Russia”: interscambio culturale tra la baia della ceramica e Mosca

Savona. “L’Accademia di Belle Arti di Mosca e la Baia della Ceramica, un connubio culturale che nasce con un progetto di interscambio all’insegna della nostra antica tradizione artistica. Il percorso, finalizzato all’interno del Progetto Italia-Russa, verrà presentato domani, martedì 18 gennaio, alle ore 10.30 nel corso di una conferenza stampa nella Sala Rossa del palazzo comunale”. È quanto si legge in una nota del Comune di Savona.

All’evento saranno presenti la Console della Federazione Russa Maria Vedrinsksy, il sindaco di Savona Marco Russo e i primi cittadini di Celle Ligure, Caterina Mordeglia; Albisola Superiore, Maurizio Garbarini e Albissola Marina, Gianluca Nasuti. Saranno presenti anche gli assessori alla cultura Nicoletta Negro (Savona), Luca Ottonello (Albisola Superiore), Giorgio Siri e Stefania Seberru (Celle Ligure).

L’occasione sarà anche il momento per dare ufficialità al Protocollo d’Intesa tra i comuni della Baia della Ceramica (Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure) con la firma di tutti i sindaci dell’accordo, nato per condividere programmi e iniziative strategiche di valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e turistico.

Finalità condivisa anche dal Progetto Italia-Russia nato per far conoscere agli studenti di Mosca l’antica tradizione ceramica del territorio savonese, ma anche le bellezze naturali, paesaggistiche e culturali anche in vista di nuovi, futuri spiragli turistici.