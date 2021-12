Quiliano, il 4 dicembre l’inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne

Quiliano. Sabato 4 Dicembre alle 15.30 presso Piazza Costituzione a Quiliano, verrà inaugurata la Panchina Rossa.

“L’installazione permanente della Panchina intende rappresentare uno spazio idealmente occupato dalla presenza delle donne cadute vittime di violenza – dicono dal Comune – La panchina rossa è divenuta il simbolo del percorso di sensibilizzazione dell’eliminazione della violenza contro le donne su iniziativa di Tina Magenta che ha posato la prima a Lomello. Una donna uccisa dalla violenza di un uomo, spesso marito, compagno o ex, lascia un vuoto che deve far riflettere e meditare. La panchina rossa, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza, il simbolo di un percorso di sensibilizzazione che mantiene viva una presenza. Ogni giorno ci dobbiamo porre il problema della violenza di genere, di come contrastarla con l’educazione, la cultura e la crescita della consapevolezza emotiva”.

All’inaugurazione di sabato sarà presente l’attore Lello Ceravolo per proporre letture e brani dedicati al tema Lo sportello del Centro Anti Violenza nella Città di Quiliano riceve in Via Brandini 14 tutti i giovedì dalle 15 alle 17, telefono 019 8313399.

Un’altra iniziativa che partirà nei prossimi giorni sempre nella Città di Quiliano, sarà quella di indicare sullo scontrino della farmacia comunale la sollecitazione a denunciare gli atti di violenza con il riferimento del numero nazionale 1522 da poter contattare tutti i giorni h 24.

“Questa iniziativa perché la diffusione del numero antiviolenza è un dispositivo iniziale che può portare le donne fuori dal tunnel del pericolo incombente e salvare le loro vite. Rivolgiamo un appello a tutti perché chiunque può denunciare la violenza sulle donne e farsi carico, attraverso un gesto responsabile, di contrastare questa emergenza sociale”.