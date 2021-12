Italia Unita #stopeuropa diventa partito: il 19 dicembre il primo congresso nazionale

Loano. Il movimento Italia Unita #stopeuropa diventa partito. Domenica 19 dicembre a Perugia si terrà il primo congresso nazionale della compagine fondata e oggi presieduta dal ristoratore loanese Francesco Nappi.

In occasione dell’assemblea dei tesserati e dei simpatizzanti, come detto, il “movimento” diventerà “partito politico” e quindi sarà pronto per scendere in campo ufficialmente in occasione delle prossime elezioni, dalle comunali alle politiche.

A Perugia verranno nominati i nuovi vertici: i ruoli di presidente, vice e segretario nazionale dovrebbero essere confermati nella loro interezza.

“Il partito Italia Unita svilupperà le sinergie e il proprio programma politico socio-economico sul territorio nazionale – spiegano dal futuro partito – Sarà attivo a sostegno di quelle piccole medie imprese che necessitano di un reale aiuto per uno sviluppo economico-politico. Il partito Italia Unita darà il proprio appoggio politico concreto e reale a tutte quelle categorie deboli che sono sempre state abbandonate e deluse. Creeremo quanto prima uno sportello Caf per garantire un reale ausilio a lavoratori, pensionati e casalinghe. Da circa un anno è attivo il Miu Imprese, lo sportello dedicato alla tutela delle piccole medie imprese”.

Ma non solo: “Il partito Italia Unita dal 19 dicembre 2021 inizierà la corsa per le elezioni nazionale del 2023. Saremo sin da ora la spina del fianco di questo governo. Invitiamo tutte quelle persone deluse da movimenti e partiti che hanno voltato la schiena al popolo italiano ad unirsi al nostro progetto”.

Altro obiettivo del congresso l’ampliamento del programma politico e un “inasprimento” dello statuto e del codice etico degli iscritti.