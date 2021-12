Covid, Nappi (MIU): “No all’obbligo di Super Green Pass per i genitori che accompagnano i figli nelle strutture sportive”

Loano. Prosegue la lotta di Francesco Nappi, ristoratore di Loano e presidente nazionale del movimento (e futuro partito) Italia Unita #stopeuropa, contro le imposizioni governative anti-Covid ed in particolare il Super Green Pass.

Stavolta la protesta passa per gli obblighi a cui devono sottostare i genitori dei bimbi che praticano una disciplina sportiva e che, quindi, devono accedere gli spogliatoi: “Per spiegare la mia posizione parto da un esempio concreto – spiega Nappi – I genitori dei bambini che giocano a basket a Loano hanno la possibilità di accedere agli spogliatoi del palazzetto dello sport in occasione di allenamenti e partite solo se in possesso di Super Green Pass. E possono fermarsi solo per il tempo necessario ad aiutarli a cambiarsi e a prepararsi per allenamenti e partite. Poi, devono lasciare gli spogliatoi e, se vogliono, possono accomodarsi sugli spalti. I genitori che non hanno il Super Green Pass, invece, non possono accedere nemmeno per questo breve lasso di tempo”.

Tale procedura è codificata dai protocolli federali (di tutte le federazioni, ovviamente, non solo la Fiba) e non può essere in alcun modo aggirata o resa più “morbida”. Per Nappi ciò rappresenta un problema non da poco: “Il fatto che i genitori sprovvisti di Super Green Pass non possano accompagnare i loro figli negli spogliatoi può avere serie conseguenze sui bimbi – afferma – Anche se per pochi minuti, vedersi abbandonati potrebbe causare un grave danno psicologico ai più piccini. Certo, c’è l’allenatore o l’istruttore, ma nessuno può sostituire la figura genitoriale”.

Perciò Nappi chiede di “eliminare l’obbligo di esibire il Super Green Pass o Green Pass che sia e di consentire l’accesso ai genitori anche solo in possesso di tampone negativo. Ritengo che questo sia comunque una garanzia di sicurezza per tutti gli altri frequentatori delle nostre strutture sportive, perfino più sicura della certificazione verde”.