Tutela del territorio, ad Albenga prosegue la pulizia di rii e canali: ecco i prossimi interventi

Albenga. Continuano, secondo cronoprogramma, gli interventi di pulizia dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale. Premesso che durante l’estate sono già stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto del fiume Centra, di rio Carenda, dell’Avarenna, del canale sito in Reg. Bagnoli a Leca d’Albenga, di rio Inferno e Ciambellino, si sono appena conclusi i lavori su rio Enesi e il canale Acque Bianche prospiciente a Piazza Sacco e Vanzetti a Leca d’Albenga.

Il vicesindaco Alberto Passino precisa: “A breve (entro il mese di novembre) inizierà l’intervento sul Carenda. In particolare, mentre il Comune di Ceriale si occuperà della completa trinciatura della vegetazione nel tratto che va dalla Foce fino all’Aurelia, noi effettueremo la pulizia dall’Aurelia sino a pontino presente dalla polveriera ed inoltre ci occuperemo della progettazione dell’intervento sul ponte del Carenda su viale Che Guevara. La nostra Amministrazione, dunque, continua ad investire sul territorio per quanto le risorse di bilancio ci consentono”.

Aggiunge Camilla Vio consigliere delegato alle frazioni di Leca e Bastia: “Si tratta di importanti interventi che, come Amministrazione, stiamo portando avanti a tutela del nostro territorio. Ringrazio tutti i cittadini che in maniera positiva e con spirito collaborativo, attraverso le loro segnalazioni ci offrono un aiuto fondamentale nel monitoraggio continuo e capillare del territorio. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali che attraverso il loro lavoro e la programmazione degli interventi ci permettono di fare ogni anno un po’ di più per la tutela idrogeologica di tutta la nostra città”.