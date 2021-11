Giornata contro la violenza sulle donne, ad Albenga il concerto “Rosso fuoco” del liceo Bruno

Albenga. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne studenti e docenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga realizzano un concerto-evento dal titolo “Rosso Fuoco”.

Giovedì 25 novembre alle ore 18 presso il teatro “Don Pelle” (San Giorgio di Albenga) riprenderanno le attività concertistiche al chiuso del Liceo. Saranno eseguite musiche di Cesti, Charpentier, Vivaldi, Bach, Haendel, Thelemann, Pergolesi, Gluck, Mozart, Schoubert, Mendelssohn, Fauré, Tosti, Morricone, Jenkins, in un affresco che vuole declinare il mondo della femminilità nelle sue molteplici forme.

In questa significativa occasione, il Liceo desidera offrire alla cittadinanza un evento a ricordo e sostegno delle donne vittime della violenza di genere e di femminicidio ed esprimere un messaggio di solidarietà affinché nessuna di loro sia mai dimenticata.

“Come scuola – sottolinea la dirigente Simonetta Barile – abbiamo fortemente voluto questa manifestazione per sensibilizzare i ragazzi, affinché sia mantenuta alta l’attenzione sulla violenze che le donne sono costrette a subire in ambiente lavorativo e domestico.

La scuola si impegna a costruire basi solide per una nuova mentalità fondata sui valori dell’accoglienza e dell’uguaglianza, affinché siano i ragazzi il fulcro per un futuro di cambiamento”.

L’ingresso al concerto è gratuito e avverrà con Green Pass nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.