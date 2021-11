Calcio, Coppa Italia. Mister Lupo non vacilla: “Tutto ancora in bilico”

Quando si parla di 180 minuti, le somme di una partita si tirano ancor più alla fine.

I primi 90 sono stati vinti dalla Genova Calcio dopo una buona prestazione gestendo molto bene il risultato.

L’Albenga ci ha provato fino alla fine, ma non sono bastati i tiri da fuori e i ribaltamenti di fronte per agguantare i genovesi.

Tuttavia, come detto inizialmente, la sfida continua: l’8 dicembre a Genova avrà luogo il ritorno, dove non mancheranno altrettante emozioni.

Alessandro Lupo, al termine della gara, non ha potuto far altro che fare i complimenti ai suoi: “Sono fiero di loro perché hanno disputato un ottima partita contro una squadra di grande valore. Tutto è ancora in bilico, possiamo andare a fare qualcosa di importante al ritorno. Quindi sono molto contento, soprattutto per i nostri giovani che sono veramente molto bravi”.

Il tecnico bianconero non intende parlare di “turnover”: “Questa era la migliore formazione che potevo mettere, visto che ci tengo ad arrivare in finale. Devo dire che hanno dato delle risposte importanti. Abbiamo forse peccato sui due gol, ma rivedendo cos’è successo potrò mettermi al lavoro anche io per far sì che queste dormite non accadano più. Una partita così equilibrata di solito viene decisa da episodi, così è stato. Tuttavia, penso che la gente che è venuta a vederci possa ritenersi soddisfatta di cosa ha visto”.

L‘assenza del centravanti decantata dallo stesso Lupo, però, non deve diventare un tormentone: “Tota e Lupo hanno lavorato bene. Non addossiamo tutte queste responsabilità per questa storia, bisogna mettere in condizione di poter fare bene i nostri attaccanti”.

La cornice di pubblico è stata folta anche ieri: “Peccato davvero non averla vinta per dedicargliela, però l’applauso preso alla fine vuol dire che, in fin dei conti, hanno apprezzato anche loro”.