Piaggio Aerospace, nuova commessa da 171mln. Il ministro Guerini: “La nuova proprietà dovrà garantire tutti i contratti”

Villanova d’Albenga. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha firmato un decreto che stanzia 171 milioni di euro per l’acquisto di 6 velivoli P.180 Avanti EVO, la fornitura di un simulatore di volo e l’estensione del contratto di manutenzione dei motori Viper (motori peraltro utilizzati sui velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale).

“Prosegue l’impegno della Difesa e del Governo che a partire dal 2019 hanno attivato una serie di iniziative volte al sostegno dell’azienda e al suo patrimonio di competenze umane e tecnologiche. L’azienda ha goduto di provvedimenti che ne hanno permesso la continuità operativa. L’ammontare dei provvedimenti di sostegno ha raggiunto il valore attuale che si attesta oltre i 700 milioni di euro”, ha sottolineato Guerini.

In particolare il decreto, per un valore di 171 milioni di euro, autorizza l’acquisto di 6 velivoli P-180 EVO, la fornitura di un simulatore di volo e l’estensione del contratto di manutenzione dei motori Viper, motori peraltro utilizzati sui velivoli della PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’atto firmato ieri consentirà la finalizzazione di un nuovo contratto che si aggiunge ai precedenti, del valore di 540 milioni di euro, avviati a partire dal 2019, relativi a manutenzione e fornitura di componenti di motori Viper, di motori per elicotteri CH47, manutenzione dei motori degli elicotteri A129 Mangusta e ammodernamento della flotta P180 delle Forze Armate.

E il ministro si è soffermato anche sulla procedura di vendita: “La Difesa segue attentamente le azioni poste in essere dal commissario. La nuova proprietà, indipendentemente dal piano industriale che intenderà perseguire, sarà chiamata a garantire la valorizzazione del sito industriale, del suo livello occupazionale, oltre al mantenimento del supporto tecnico-ingegneristico ai velivoli e motori dell’amministrazione della Difesa e alla piena esecuzione del contratti in essere con quest’ultima” ha detto ancora Guerini.

Soddisfazione da parte del parlamentare ligure e savonese Franco Vazio (Pd): “La firma del ministro Guerini per la commessa di sei P180 per Piaggio Aerospace rappresenta un altro impegno concreto del Governo sul rilancio dell’azienda aeronautica e del suo indotto, con particolare riferimento a Laerh. In attesa della definizione in merito alla procedura di cessione, Piaggio Aerospace può contare su un portafoglio ordini di 780 mln di euro che garantiscono piena continuità produttiva e occupazionale”.

“Seguendo da diverso tempo le vicende di Piaggio Aerospace auspico che si possa traguardare in maniera definitiva il consolidamento di un settore industriale e tecnologico fondamentale per l’Italia, la Liguria e il savonese” conclude Vazio.

Appresa la notizia della firma il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro ha così commentato: “Con questa significativa commessa, che arriva a completamento dell’impegno preso dal Governo a sostenere il rilancio di Piaggio Aerospace, si rafforza ulteriormente il valore della società, ormai prossima a individuare un nuovo proprietario. In particolare i sei nuovi velivoli (che saranno destinati alle Forze Armate) portano gli ordini complessivi del P.180, compresi dunque quelli della clientela privata, a 20 unità, con ricadute industriali e occupazionali su tutta la filiera produttiva”.

Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, commenta: “È una notizia che ci soddisfa e che va nell’ottica di valorizzare tutte le competenze e il know-how di Piaggio Aerospace”.

“Adesso però urge la firma del contratto per dare il via alla fase produttiva, importante per Piaggio ma anche per dare ossigeno a Laerh, l’azienda che si occupa della produzione delle fusoliere e delle parti metalliche, che occupa 46 lavoratori per i quali stanno per scadere gli ammortizzatori sociali. Restiamo in attesa della convocazione al Mise che chiarisca la situazione rispetto alla fase di vendita di Piaggio, che deve tenere conto del valore attuale e dello sviluppo necessario a dare garanzie sul futuro di questa storica azienda, importante non solo per i siti di Genova e Savona, ma strategica per i suoi prodotti in ambito motoristico e veivolistico per il futuro del Paese”.

Il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti: “Esprimo soddisfazione per la commessa di sei P180 di Piaggio Aerospace, che chiude il percorso di messa a terra dei 780 milioni di euro destinati all’azienda, fondi necessari a garantire la continuità produttiva in questa fase commissariale e che consentono altresì una boccata di ossigeno anche per Laerh di Savona. Ho seguito questa vertenza sin dagli inizi, rendendomi disponibile per incontri e riunioni con le parti sindacali, così da consolidare quell’intento comune volto a salvaguardare un patrimonio fondamentale e strategico dal punto di vista industriale e sociale qual è quello rappresentato da Piaggio”.

“Sento di dover ringraziare i colleghi Sara Foscolo e Francesco Bruzzone, e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti. Grazie anche al commissario Nicastro, figura fondamentale per il salvataggio di Piaggio, che con professionalità e visione, ha consentito all’azienda di rimanere sempre viva, anche nei momenti più tormentati. Infine, oltre al ministro Giorgetti, che ringrazio per la concreta disponibilità, ricordo l’impegno dei sottosegretari Pucciarelli e Castelli, le quali ognuna per la sua sfera di azione, hanno consentito a questa delicata di entrare in una fase nuova che confido sia anche risolutiva”.