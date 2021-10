No Green Pass, a Savona un altro sabato in piazza contro l’obbligo

Savona. Da ieri è entrato in vigore l’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. A Savona la Cub ha organizzato anche per questa settimana una manifestazione in piazza Sisto dove i lavoratori si sono ritrovati esprimere il loro dissenso verso la decisione del governo.

La posizione del sindacato: “Siamo contrari alla pretesa del Governo Draghi – spiegano dalla Cub – di imporre ai lavoratori di poter accedere ai luoghi di lavoro, studio e vita sociale solo attraverso l’esibizione di un lasciapassare punitivo e discriminatorio verso chi non ha accolto l’invito alla vaccinazione anti covid-19”.

Nella piazza centrale di Savona, nella ormai consuetudinaria “assemblea aperta”, una cinquantina di persone. Tra i presenti ci sono molti sanitari (che hanno l’obbligo vaccinale) e molti lavoratori della scuola (categoria per la quale l’obbligo è stato introdotto già tempo fa).

Ieri il presidio si è tenuto in piazza Saffi, davanti alla prefettura. Diversi gli interventi (anche dai toni molto accesi) che si sono susseguiti nel corso della protesta. Infermieri, portuali, personale scolastico: una piazza ricca di sfumature della società civile che ha voluto dire no all’obbligo di green pass: “Noi qui, altri al lavoro con il loro certificato fascista”, è stato il duro commento del titolare di un negozio savonese.

IL PRESIDIO DI IERI