Loano 2021, ecco la probabile giunta comunale del neo sindaco Lettieri

Loano. Gianluigi Bocchio, Manuela Zunino, Enrica Rocca, Vittorio Burastero e Remo Zaccaria. Dovrebbero essere questi i membri della prossima giunta comunale di Loano guidata dal neo sindaco Luca Lettieri.

Il nuovo primo cittadino loanese ha annunciato che la sua squadra amministrativa sarà composta dai primi cinque eletti della lista. Gianluigi Bocchio e Manuela Zunino sono quelli che hanno preso più voti personali con 386 preferenze ciascuno; seguono Enrica Rocca con 373, Vittorio Burastero con 315, Remo Zaccaria con 228. Loro, dunque, saranno gli assessori. E tra di loro verrà probabilmente individuato anche il vice sindaco, una scelta che Lettieri ha deciso di tenere per sé.

Neanche a farlo apposta gli esiti delle urne hanno rispettato anche la normativa in materia di parità di genere e perciò non sarà necessario scorrere la “graduatoria”. La quale, però, ci rivela quali saranno i consiglieri comunali di maggioranza, che saranno in tutto sei. Scorrendo la “classifica” troviamo Giovanni Battista Cepollina con 189 preferenze, Monica Caccia e Agostino Delfino con 181, Demis Aghittino con 171, Matteo Pesce con 143, Emanuele Campisi con 124.

Tra di loro dovrà essere nominato il presidente del consiglio comunale. Una scelta che, vista l’esperienza accumulata, potrebbe premiare il “ritorno in campo” di Giovanni Battista Cepollina, in passato già assessore e consigliere comunale e ora risultato “sesto degli eletti”, quindi a un passo dall’ingresso in giunta.

Tra le fila della minoranza, invece, siederanno l’ex candidato sindaco Giacomo Piccinini e altri quattro consiglieri. Che salvo dimissioni dell’ultimo minuto saranno Luana Isella (con 354 voti), Francesca Munerol (che pur essendo alla prima esperienza e piuttosto giovane ha ottenuto 342 voti), Elena Burastero (con 200 preferenze tonde) e Beppe Rembado (con 181 voti).