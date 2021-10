Lettieri eletto sindaco di Loano: “Farò in modo di non deludere chi mi ha dato fiducia. Importante la spinta dei partiti”

Loano. “Un risultato così clamoroso non me lo aspettavo. Sono estremamente soddisfatto, contento ed emozionato. Ringrazio tutti i loanesi che mi hanno concesso la loro fiducia. Sono onorato, farò in modo di non deluderli”. E’ raggiante Luca Lettieri, neo sindaco di Loano. La percentuale di preferenze che gli ha permesso di superare il suo unico avversario, Giacomo “Jimmy” Piccinini è ancora da calcolare al centesimo, ma la vittoria è ormai certa.

E perciò Piccinini si è già congratulato con lui: “Mi ha già telefonato. Mi ha fatto molto piacere, è stata una chiamata molto cordiale, per la quale lo ringrazio molto. E lo ringrazio molto anche per il modo in cui ha condotto questa campagna elettorale, che è stata assolutamente corretta e non è mai andata oltre certi toni. Mi spiace che la sua lista non abbia seguito le sue indicazioni e abbia cercato di raccontare una città che diversa dalla realtà”.

Importante il dato su Verzi, cioè la zona in cui si è consumata la “rottura” in seno alla vecchia maggioranza: “Ad ogni tornata elettorale la frazione di Verzi ci dà un grandissimo successo. Nonostante ci fossero candidati di ‘disturbo’ nell’altra lista, anche stavolta i nostri due ‘verzini’ Vittorio Burastero e Manuela Zunino sono riusciti a fare un ottimo risultato”.

E un po’ di merito è da attribuire alla “compattezza” con cui i partiti di centrodestra hanno sostenuto Lettieri e la sua lista, forse: “Il fatto di aver presentato agli elettori una lista civica appoggiata dai partiti ha dato la giusta spinta per ottenere questo successo. E’ stata un’operazione complessa e laboriosa, condotta questa estate, per cui devo ringraziare i segretari politici a tutti i livelli. La nostra proposta è amministrativa ma con forti basi politiche”.

Capitolo giunta. Durante il dibattito di IVG.it Lettieri aveva annunciato che questa sarebbe stata composta alla luce delle preferenze personali di ciascun candidato: “Confermo questa linea – dice Lettieri – Ovviamente bisognerà tenere conto delle norme che regolano la presenza di genere. Una volta controllato il risultato delle preferenze individuali sapremo se la giunta sarà formata da tre uomini e due donne o da tre donne e due uomini, ma confermo che i primi cinque eletti saranno in giunta. Al netto di queste norme sul genere, ribadisco”.

“Il vice sindaco sarà scelto sulla base delle capacità, della storia personale e dell’impegno che potrà mettere in campo”, conclude Lettieri.