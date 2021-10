Albenga, Tomatis (Fdi): “Piana in pericolo per l’effetto ‘tappo’ dei corsi d’acqua Carenda e Carendetta”

Albenga. “La nostra città è circondata da diversi corsi d’acqua che in occasione di violente piogge provocano pericolosi allagamenti: il Carenda e il Carendetta ad esempio si sono trasformati in una gigantesca foresta con vegetazione ingombrante che rappresenta un serio pericolo sotto il profilo idrogeologico”.

La denuncia porta la firma del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis, che ha proseguito: “Sommersi dalla rigogliosa vegetazione spontanea in diversi tratti del greto i due corsi d’acqua sono delle vere e proprie bombe ad orologeria”.

Secondo Tomatis “i due rii, in caso di intense piogge, rischiano di tracimare provocando non solo disastri alle aziende agricole della zona, ma anche alle abitazioni presenti allo stesso piano dell’alveo. Scenari che abbiamo già vissuto in passato. A questo punto abbiamo deciso di mettere in mora l’Amministrazione affinché intervenga per risolvere e mettere in sicurezza il territori”.

“Inutile pensare ai massimi sistemi, alle deleghe alle infrastrutture o alla promozione dell’isola Gallinara quando è appunto il territorio nel suo complesso ad essere fragile e vulnerabile. E’ doveroso intervenire con tempestività ed eliminare, prima della vera stagione delle piogge, ramaglie e ingombranti sul letto del Carenda e Carendetta che costeggia diverse abitazioni. La situazione, dopo le segnalazioni e un mio accurato sopralluogo, è preoccupante: la fitta vegetazione presente in zona rischia di provocare un pauroso effetto ‘tappo’”, ha concluso Tomatis.