Varazze, nuova location per il mercato cittadino: miglioramenti alla viabilità - IVG.it

Varazze. Domani, sabato 25 settembre, sarà il giorno del ricollocamento del mercato cittadino del sabato a Varazze.

Un iter lungo che si porta a compimento dopo numerosi confronti con le categorie di rappresentanza dei sindacati mercatali e le loro osservazioni in merito alla nuova location, accolte al fine di raggiungere la più larga intesa possibile.

La nuova disposizione dei banchi prevede che tutti i generi alimentari siano dislocati attorno al mercato civico cittadino mente il resto dei banchi delle merci varie rimarranno in parte su piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ed in parte lungo il viale pedonale di Via Nazione Unite.

Infine i banchi dei fiorai rimarranno nella posizione attuale mentre i contadini saranno posizionati in Piazza Dante.

Questa operazione, oltre al recupero di alcuni posti auto, consentirà la piena percorribilità viaria di tutte le strade cittadine sgravandole dal traffico del sabato mattina, giornata di arrivi turistici soprattutto nei periodi di massima affluenza.

La nuova disposizione consentirà sempre l’accesso ai mezzi di soccorso nelle vie interessate dal mercato così come al Palasport durante le giornate in cui all’interno viene svolta attività.

Le aree interessate dal mercato torneranno, come sempre, a disposizione nelle prime ore del sabato pomeriggio terminate le usuali operazioni di pulizia.