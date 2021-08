Centro anziani di Albenga, al via le iscrizioni per il soggiorno termale a Abano Terme - IVG.it

Albenga. Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, il centro ricreativo per anziani “Ausilia”, con il patrocinio del Comune di Albenga, torna ad organizzare il soggiorno termale riservato ai cittadini over 56 anni.

Il soggiorno avrà la durata di due settimane nel periodo che va dal 19 settembre al 2 ottobre presso l’Hotel Al Sole (a 4 stelle) di Abano Terme.

La quota di iscrizione è 650 euro con sistemazione in camera doppia e comprenderà: viaggio di andata e ritorno in pullman gran turismo con partenza e ritorno ad Albenga; regime di pensione completa; bevande; Cena di gala; Drink di benvenuto; Accesso alla piscina termale e alla sauna finlandese; Serate con musica; Connessione internet wifi.

Per i trattamenti di fango-balneoterapia e inalatore (per il ciclo di 12+12 sedute) occorre pagare il ticket sanitario (se non esenti E55, se esenti E55 il costo sarà 3,10 euro per ogni ciclo di cura).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il prossimo 5 settembre (max 25 partecipanti) contattando: Il presidente del centro anziani Gaetano Storchi al numero 339.8666850; il segretario del centro anziani e dipendente comunale Andrea Bozza al numero 392.2333366.

Afferma l’assessore Marta Gaia: “Dopo due anni resi particolarmente difficili dall’emergenza sanitaria che ha bloccato molte delle attività organizzate dal centro anziani di Albenga, finalmente, in quest’anno di ripresa, sono ripartite le gite, iniziative e le attività, naturalmente nel rispetto delle normative Covid. In questo modo gli anziani, categoria fragile che ha subito per prima le conseguenze della pandemia, potranno così riprendere la vita sociale. Ringraziamo il centro anziani per aver organizzato il soggiorno termale a Abano Terme”.