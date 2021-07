Trionfo Italia a Euro 2020: la gioia dei tifosi in delirio invade le piazze savonesi - IVG.it

Savona. E’ fatta, l’Italia di Roberto Mancini è Campione d’Europa. Sofferenza per 134 minuti di partita, ai supplementari il pareggio di misura non si è sbloccato, ed è servito l’ultimo rigore, con le grandi parate di Gigio Donnarumma, ma l’impresa è riuscita.

Una gioia incontenibile per tutti gli italiani: e anche nel savonese centinaia e centinaia di persone si sono riversate nelle strade e nelle piazze della provincia per festeggiare la vittoria dell’Italia nella finale dei campionati europei disputata contro l’Inghilterra, nel capitolo finale di questo emozionante Euro 2020.

Come di consueto sono le piazze centrali il teatro dei festeggiamenti, come ad esempio piazza Mameli a Savona (rimasta aperta, sebbene sorvegliata dalle forze dell’ordine, dopo che nei giorni scorsi se ne era valutata anche la chiusura).

LA FESTA DI PIAZZA MAMELI IN DIRETTA



Cori e caroselli di centinaia di tifosi letteralmente in delirio per l’impresa degli azzurri guidati dal genovese d’adozione Roberto Mancini e il suo staff direttamente preso in prestito dalla Samp dello scudetto del 1991.