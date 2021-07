Euro 2020, spara a salve in mezzo alla folla durante i festeggiamenti della finale: denunciato - IVG.it

Savona. Attimi di paura durante i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2020 da parte della Nazionale italiana, quando un giovane, di origine albanese, ha preso la sua pistola e ha iniziato a sparare a salve in mezzo alla folla in piazza Mameli.

Tempestivo l’intervento della polizia municipale di Savona, che stava presidiando il monumento ai Caduti e si è subito resa conto dell’accaduto: due gli spari e le conseguenti fiammate che hanno allertato gli agenti.

Il giovane, di circa 30anni, è stato subito placcato e disarmato. Una volta sequestrata l’arma, si è potuto ricontrare che si trattava di una pistola giocattolo, “seppur difficile da riconoscere, data la precisione con cui è stata realizzata”, spiega il comandante Igor Aloi.

L’uomo è stato così identificato e denunciato per procurato allarme ed esplosione di colpi nella folla.

“Dopo gli avvenimenti delle scorse partite, c’era già molta tensione – sottolinea Aloi – non è stato facile per gli agenti trovarsi di fronte a questo scenario, ma con prontezza e freddezza sono riusciti a disarmarlo in pochi secondi”.