Savona, a Cantagalletto una cena solidale per i sinti: ricavato destinato a pagare il ricorso al Tar - IVG.it

Savona. Una cena per raccogliere fondi con cui contribuire a pagare il ricorso al Tar in difesa della comunità sinti di Savona, dopo la demolizione di alcune baracche abusive lo scorso 23 giugno. Ad organizzarla sono Acli, Arci, Anpi, Aned, Comunità S. Egidio, Migrantes, Comunità Servizi Fondazione diocesana, Assemblea Antifascista di Villapiana e Comunità S. Benedetto al Porto di Genova, in collaborazione con il Circolo Cantagalletto APS.

L’evento, intitolato “La Solidarietà è ciò che ci rende Umani!”, si terrà lunedì 12 luglio alle ore 20 presso i locali sociali del circolo Cantagalletto APS all’aperto e, in caso di maltempo, all’interno.

Il menu prevede pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua e caffé a 15 euro (vino e birra esclusi). “Il ricavato della serata – chiariscono gli organizzatori – sarà destinato per affrontare le spese per il ricorso al TAR contro il regolamento comunale e le ordinanze che risultano discriminanti nei confronti della Comunità Sinti della Fontanassa”.

Previsto anche un intrattenimento musicale a cura del duo composto da Fabio Pesenti e Ginevra Pesenti.