In pensione Paola Barbaro, storica dipendente dell'ufficio demanio del Comune di Albenga - IVG.it

Albenga. Ultimo giorno di lavoro, ieri, per Paola Barbaro, vera e propria colonna portante dell’ufficio demanio del Comune di Albenga.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Voglio ringraziare Paola Barbaro, che ha raggiunto il traguardo della pensione, per l’importante lavoro svolto in questi anni. Con i suoi modi cordiali e gentili, Paola Bararo ha saputo, con grande professionalità, diventare un vero e proprio punto di riferimento per i colleghi d’ufficio e per noi amministratori”.

“Purtroppo, dato il periodo di pandemia che stiamo vivendo, non abbiamo potuto festeggiarla e trovarci tutti insieme per darle un caloroso abbraccio che le vogliamo manifestare ad ogni modo tutto il nostro affetto”.