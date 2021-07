Asl2, Andrea Percivale è il nuovo direttore di Chirurgia Generale del Santa Corona - IVG.it

Pietra Ligure. Dall’1 luglio il dottor Andrea Percivale, vincitore del concorso bandito nel settembre 2019 e concluso nel maggio 2021, è il nuovo direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale Ponente di Asl 2.

Il dottor Percivale si Laurea in Medicina e Chirurgia a Genova nel 1996 con il massimo dei voti: seguono due specializzazioni la prima in Chirurgia Generale e la seconda in Chirurgia Toracica. Nel 2005 consegue il Diploma Interuniversitario Europeo in Chirurgia Oncologica presso l’Università “Claude Bernard” di Lione.

In servizio in Asl 2 dal marzo del 2003, nel 2004 riceve l’incarico di “alta specializzazione tecnologica”. Nell’ottobre del 2010 arriva l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice di Chirurgia Oncologia a prevalente indirizzo epatobiliopancreatico. Nel 2019 riceve un ulteriore incarico di alta specializzazione in Chirurgia Endocrina.

Tra le varie esperienze lavorative si segnala l’incarico di leva svolto presso la Marina Militare Italiana in qualità di Ufficiale Medico nell’anno 2000/2001. Abilitatosi all’elisoccorso in mare e in terra, partecipa, nello stesso periodo, a diverse missioni umanitarie internazionali in Albania e Kosovo.

Convinto sostenitore della multidisciplinarietà in ambito chirurgico ha contribuito alla realizzazione e collabora costantemente con i Team Multidisciplinari Oncologici di Chirurgia Epatica e di Chirurgia Digestiva della ASL2 Savonese.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed atti congressuali molti dei quali indicizzati sui principali motori di ricerca scientifica medica, partecipa attivamente ad attività di ricerca scientifica nazionali ed internazionali in campo oncologico: è rappresentante nazionale per lo sviluppo di Linee Guida Multi Societarie condivise con il Ministero della Salute concernenti la patologia oncologica epatica.

Da quest’anno sarà inoltre membro dell’American College of Surgeons (ACS), prestigiosissima associazione internazionale scientifica ed educativa di Chirurghi: tale riconoscimento viene riservato esclusivamente a quei professionisti che soddisfano i rigorosi requisiti del Collegio Americano.

Succede alla guida della Chirurgia Pietrese al dottor Raffaele Galleano (ora Direttore del San Paolo di Savona) con il quale ha strettamente collaborato negli ultimi 5 anni introducendo le moderne tecniche mini invasive in chirurgia epatica e biliare, implementando la gestione chirurgica ed interventistica del paziente oncologico complesso ed ampliando la offerta chirurgica per i pazienti affetti da patologie della tiroide e della paratiroide.

Al dottor Percivale sarà affidata la gestione ed il coordinamento di tutta l’attività di Chirurgia Generale degli Ospedali di Pietra Ligure ed Albenga: la Struttura Complessa a lui affidata, che opera in un contesto assistenziale organizzato per intensità di cure, garantirà inoltre il trattamento e la gestione in urgenza/emergenza di tutti i pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero Ponente attraverso la rete dei Pronto Soccorso poiché inserita nel contesto di DEA di II Livello e di Centro Traumatologico ad Alta Specialità.