Set in Liguria, "Mondi Paralleli" riparte da Genova per chiudere con Zuccarello a ottobre - IVG.it

Zuccarello. Sono ripartite ieri le riprese di “Mondi Paralleli”, il film della D&E Animation scritto dall’autore pietrese Dario Rigliaco. Il film era stato interrotto il 7 marzo 2020, subito prima del grande lockdown nazionale. Al 30% dei lavori, la produzione era stata costretta a fermarsi e oggi, dopo più di un anno riaccende i riflettori.

“Nel frattempo sono cambiate le cose – spiegano dalla produzione – con il rischio di vedere un progetto dalle così grandi aspettative, doversi fermare nel limbo di una situazione drammatica per un tempo indefinito”. Invece no: D&E Animation e Genova Liguria Film Commission hanno lavorato per far sì che questo giorno potesse arrivare.

È stato il b&b “Amarantha Gothica Genoa” ad aprire le porte delle sue camere di Via Cantore per ospitare i set ambientati nelle case londinesi di fine ‘800, in piena epoca Vittoriana, parte integrante della sceneggiatura scritta da Rigliaco e già premiata ai festival del cinema.

Pochi cambiamenti, grande crescita strutturale per una realtà importante che valorizza cultura, cinema, talenti e professionisti della regione Liguria. Cambio di regia, con l’ingresso di Gianluca Messina che subentra a Fazzeri, che aveva lasciato il progetto durante lo stop.

“Di necessità virtù – spiega la D&E – un cambiamento che è diventato un’opportunità per il progetto, in cui i ragazzi della produzione hanno saputo sfruttare il tempo a disposizione per pianificare una ripartenza migliore, con l’ingresso di Mattia Cretti di ‘Televideo Liguria sas’, una realtà importante e di grande esperienza nel panorama del cinema anche oltre confini regionali”.

Un reparto costumi rivisitato e aggiornato e la riorganizzazione del laboratorio di oggetti di scena sono solo alcuni altri dettagli di un progetto che alza l’asticella e riparte con il supporto delle aziende locali e nazionali, con un catering curato da “Voglia di Pane” di Genova Sampierdarena, pizzeria “da Gibba” arena Albaro e “Azienda agricola Risi Maria Cristina”, un’opportunità di visibilità importante sui set di questo weekend e del prossimo 19 giugno.

La produzione continuerà con il piano di lavorazione che terminerà a ottobre nella splendida cornice di uno dei borghi più belli d’Italia, Zuccarello, che sarà trasformato in un quartiere londinese di fine ‘800. La curiosità e l’aspettativa saranno soddisfatte a inizio 2022, con l’uscita del film nelle sale.