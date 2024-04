Maltempo, frana a Zuccarello: attese le piene di fiumi e torrenti

Nel savonese, uno smottamento ha interessato la statale 582 del Colle di San Bernardo a Zuccarello: massi e detriti sono finiti sulla carreggiata dal versante instabile a seguito delle piogge intense di queste ore, con inevitabili disagi alla viabilità.

Dopo un primo intervento di sgombero e pulizia, è stato istituito il transito a senso unico alternato.

Prosegue intanto l’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria: è stata prolungata l’allerta meteo gialla sui bacini grandi del levante della regione fino alle 16 di oggi. Abbondanti le precipitazioni nelle ultime 24 ore in Liguria, con 122.6 millimetri a Verdeggia, nel comune di Triora, 106 a Prai, nel comune di Campo Ligure e 91.4 a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Per oggi previsto ancora tempo instabile con possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sul Centro-Levante.

Previsti venti forti con raffiche di burrasca, in attenuazione nel corso della serata, con mare agitato.

Le precipitazioni della notte si sono concentrate soprattutto a ponente, con effetti sul livello di fiumi e torrenti. Queste situazioni sono state segnalate ai Comuni potenzialmente interessati con il solito monitoraggio durante le allerte.

Le previsioni

Lunedì 1° aprile. Possibili locali episodi di instabilità post-frontale con rovesci o temporali sparsi, più probabili su Centro-Levante, di intensità generalmente debole o al più moderata. Possibili locali grandinate di piccole dimensioni. Venti forti su DE con raffiche di burrasca sui crinali, rafficati anche su zone costiere di A e su BC con valori fino a 60- 70 km/h, anche maggiori sui rilievi, attenuazione nel corso della serata. Mare agitato per onda lunga di libeccio (periodo 6-7 secondi) con mareggiate lungo le coste esposte di ABC.

Martedì 2 aprile. Nel corso del pomeriggio nuovo rinforzo dei venti di libeccio su A, fino a forti 50-60 km/h. Durante la notte residue mareggiate di libeccio su C in scaduta in mattinata. Al pomeriggio temporaneo aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su A, molto mosso altrove.

Mercoledì 3 aprile. Piogge sparse e qualche rovescio su Centro-Levante di intensità debole o al più moderata. Venti moderati, localmente forti meridionali 40-50 km/h, in attenuazione durante le ore serali.