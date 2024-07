Teatro con Pino Petruzzelli per diffondere i tesori dell’entroterra, si parte da Millesimo

Millesimo. Natura e territorio, teatro e narrazione, piccole storie di vita che confluiscono nel grande libro della Storia. Tutto questo, unito in armonica sintonia, è nella quarta edizione di Tra cielo e mare – Lo spettacolo dell’entroterra, progetto ideato da Teatro Ipotesi con la direzione artistica di Pino Petruzzelli. Realizzato con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari di Savona e di Coop Liguria da sempre attente e vicine alle iniziative volte alla valorizzazione dell’arte e della cultura, Tra cielo e mare prevede quattro appuntamenti nell’entroterra savonese: 12 luglio Millesimo, 19 luglio Zuccarello, 4 agosto Mallare, 18 agosto Urbe.

Quattro eventi a ingresso libero che, secondo una formula collaudata e vincente, sono divisi in due parti: la prima in cui va in scena uno spettacolo teatrale interpretato da Pino Petruzzelli, attore, drammaturgo e direttore artistico del progetto. La seconda, la parte site specific dell’evento, in cui un professionista della carta stampata si fa narratore del luogo ospitante, mettendone in luce le peculiarità e rivelandone le risorse da preservare e da cui ripartire. I giornalisti e narratori di questa edizione sono: Andrea Castanini (Il Secolo XIX), Pietro Adami (Rai Liguria), Alberto Puppo (La Repubblica), Erica Manna (La Repubblica, L’Espresso).

Un progetto che si fa portatore responsabile di qualità, approfondimenti, convivialità e rispetto e che, anche per questi motivi, può nuovamente contare sul contributo della Fondazione De Mari (fondazionedemari.it). Un sostegno che conferma l’attenzione e la volontà di un interlocutore come Fondazione De Mari, pronta, fin dalla prima edizione, a sostenere questo progetto, volto a mettere in luce l’unicità dell’entroterra savonese.

«Le prime tre edizioni – afferma Pino Petruzzelli – hanno dimostrato l’importanza di creare ponti e non muri tra spettatori e platea, tra uomo e il suo territorio. La natura, il paesaggio, il lavoro, i prodotti e l’artigianato di chi resiste nell’entroterra sono valori che vanno preservati, pena la perdita di una ecologia sostenibile. Perché se è vero che il territorio ha bisogno della città, è certo anche che la città ha bisogno del territorio».

Il primo evento si terrà venerdì 12 luglio a Millesimo (piazza IV novembre) nell’alta Val Bormida, uno dei borghi più belli d’Italia: l’inizio è fissato per le ore 21 e l’ingresso è libero.

Il neo Sindaco di Millesimo Francesco Garofano spiega così l’adesione a Tra cielo e mare: «Crediamo nelle sinergie e per questo siamo felici di far parte di un progetto che vede nella valorizzazione del territorio il suo tema fondante. Millesimo è un borgo che ha tanto da raccontare e investire nella Cultura significa investire nel Turismo».

Lo spettacolo che andrà in scena in questa edizione, si intitola Le luci del cielo e nasce da una domanda: come è possibile che abbia prevalso la “religione dell’Economia” sul rispetto della Natura? Da qui l’artista parte per capire quale è stato il momento in cui abbiamo preso una strada sbagliata e da lì ripartire. Ripartire dalle nostre radici e andare ad ascoltare la voce di tutti quelli che hanno lavorato per le generazioni future, che sono riusciti a creare vita e bellezza rispettando il territorio.

Un’orazione civile, un monito, un accorato appello, in cui Petruzzelli impasta con maestria e fantasia, le proprie parole con quelle di consueti (Hesse, Rigoni Stern) o inattesi (Gaber, Celentano) compagni di viaggio per incamminarsi insieme verso un nuovo sentiero, un nuovo modo di stare al mondo.

Le luci del cielo, che ha avuto un felice debutto al Festival di Lunaria Teatro della scorsa estate, è uno spettacolo che crede nelle “Persone”. Quelle persone che hanno rispetto per la natura, gli animali e tutti gli esseri viventi. Solo da loro, da queste “candele accese nel buio”, potremmo tentare di riaccendere le luci del cielo.

Al termine dello spettacolo inizia la seconda parte della serata che per questa prima tappa vede nel ruolo di conduttore e narratore Andrea Castanini, firma e vice direttore de Il Secolo XIX.

Il giornalista traccia una sorta di reportage di Millesimo con una narrazione ad hoc che partendo da piazza IV Novembre, passa per il centro storico medievale, il Castello del Carretto, Villa Scarzella, il museo napoleonico e racconta le storie del borgo, senza tralasciare una gloria locale (e internazionale) quale è il tartufo della Val Bormida.

Dopo l’evento di apertura Tra cielo e mare si sposta a Zuccarello, venerdì 19 luglio alle ore 21, per celebrare un altro dei borghi più belli d’Italia: narratore della serata, il giornalista Rai Pietro Adami.

La quarta edizione di Tra cielo e mare – Lo spettacolo dell’entroterra ideato e realizzato da Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e il coordinamento di Paola Piacentini, è possibile grazie al prezioso sostegno della Fondazione Agostino De Mari e di Coop Liguria.

Si ringraziano inoltre Teatro de gli Incamminati, deSidera Festival e i Comuni di Millesimo, Zuccarello, Mallare e Urbe.