Per il Bike Day le bici invadono le due Albisole: una pedalata insieme per incentivare l'uso di mezzi sostenibili - IVG.it

Albisole. Due Comuni uniti per sensibilizzare sull’utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto sostenibile e alternativo ai tradizionali che producono traffico e smog: è questa l’iniziativa che si è “messa in moto” ieri pomeriggio ad Albisola Superiore e ad Albissola Marina a colpi di pedalate.

“L’evento è stato organizzato in occasione del Bike Day che ha toccato 60 comuni in tutta Italia: quelli delle due Albisole e quello di Genova sono stati gli unici due appuntamenti in Liguria” afferma Carlo Rossi, consigliere alla mobilità sostenibile per il Comune di Albisola.

Il ritrovo dei “ciclisti”, di tutte le età, è stato nei pressi del municipio, luogo di partenza che ha poi permesso al flusso di biciclette di raggiungere la passeggiata e la vicina Albissola Marina. “Abbiamo percorso alcune vie che vorremmo trasformare a breve in bike line – continua Rossi – anche per far comprendere ai cittadini come sia possibile spostarsi in città con le bici per via della superficie pianeggiante che abbiamo. Ho visto partecipare anche molti bambini: questo mi fa sperare che le tratte casa-scuola e viceversa potranno percorrersi anche in bicicletta”.

Sindaci Garbarini e Nasuti

“Intorno a noi abbiamo tanti esempi virtuosi di città attraversate da piste ciclabili, come a Genova e a Imperia. Perchè non portare questo modello anche qui? – si chiede Rossi -. Spero che il progetto della Ciclovia Tirrenica finanziato dalla Regione possa indirizzare anche il savonese in questa direzione” conclude il consigliere.

All’evento hanno partecipato anche numerose personalità comunali sia di Albisola Superiore che di Marina: i sindaci Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti, gli assessori Davide Battaglia, Luca Ottonello, i consiglieri Carlo Rossi, Davide Erriu e Roberto Bragantini.