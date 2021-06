Pallanuoto: affidata ad Alberto Angelini la guida della Nazionale Under 20 maschile - IVG.it

Savona. Partono gli allenamenti delle Nazionali giovanili. A breve inizierà l’attività dell’Under 20 maschile: la guida della squadra è stata affidata al savonese Alberto Angelini.

Comincia per prima l’attività della selezione Under 15 femminile di pallanuoto affidata ad Aleksandra Cotti. L’ex azzurra guiderà la giovane Italia agli europei di Szentes, in Ungheria, dal 27 giugno al 4 luglio. Confermati negli altri ruoli tecnici delle selezioni giovanili Massimo Tafuro all’Under 17 e Under 15, così come Giacomo Grassi alla guida dell’Under 17 e Under 20 femminile.

Alberto Angelini nasce a Savona il 28 settembre 1974; è uno degli azzurri col maggior numero di presenze in nazionale di cui ne è stato capitano, 421 calottine indossate dal 1991 al 2008; ha partecipato a quattro edizione dei Giochi Olimpici e ha conquistato, tra l’altro, il bronzo olimpico ad Atlanta 1996, l’argento mondiale a Barcellona 2003 e l’oro a Vienna 1995, l’argento a Budapest 2001 e il bronzo europeo a Firenze 1999. Ricchissimo anche il palmares da giocatore che conta 8 scudetti con le tre squadre in cui ha militato (RN Savona, Roma e Pro Recco), 7 coppe Italia, 3 coppe dei Campioni e 2 coppe Len. Attaccante dotato di spiccata sensibilità e galleggiabilità, si è sempre distinto per professionalità e temperamento venendo riconosciuto ovunque leader per idee, gioco e senso del gruppo. Ritiratosi nel 2012, comincia a guidare le giovanili della Rari nantes Savona che porta al titolo Under 17 nel 2013 e dalla stagione successiva la prima squadra. Nel 2019 vince le Universiadi di Napoli con la selezione nazionale.

Aleksandra Cotti nasce a San Giovanni in Persiceto il 13 dicembre 1988. Attaccante veloce e prolifico, ha conquistato l’argento olimpico a Rio de Janeiro nel 2016, l’oro europeo a Eindhoven 2012 e il bronzo a Belgrado 2016, collezionando 176 presenze nel Setterosa con cui ha esordito nel 2010. In carriera ha vinto tre scudetti con Fiorentina, Pro Recco e Rapallo, due Champions e una coppa Len. Conclusa la carriera agonistica nel 2019 con la RN Florentia ne è diventata allenatrice.

La prima manifestazione internazionale giovanile della stagione delle selezioni femminili impegnerà l’Under 15 agli Europei di Szentes, in Ungheria, dal 27 giugno al 4 luglio; seguiranno gli Europei Under 17 a Sebenico, in Croazia, dal 22 al 29 agosto e i Mondiali Under 20 a Netanya, in Israele, dal 9 al 17 ottobre.

L’attività giovanile maschile inizierà con gli Europei Under 15 a Loulè, in Portogallo, dal 4 all’11 luglio; gli Europei Under 17 sono in programma a Malta, dal 12 al 19 settembre; chiusura coi Mondiali Under 20 che si dovrebbero svolgere dal 28 agosto al 5 settembre a Buenos Aires, in Argentina.