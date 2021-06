L'attrice hard Jessy Jey mette all'asta un suo quadro per beneficenza IVG.it

Pietra Ligure. Solidarietà e desiderio di aiutare gli altri anche in un settore quantomeno “inconsueto”, quello pornografico. Protagonista dell’iniziativa è Jessy Jey, famosa attrice hard cubano-tedesca, da 5 anni in Italia e residente a Pietra Ligure: durante le riprese di un film a Praga, in una scena ha utilizzato il proprio didietro per realizzare un quadro. Un’opera sicuramente originale… che ora è in vendita all’asta su eBay con l’obiettivo di raccogliere fondi per una associazione che aiuti i bambini in difficoltà.

“Qualche mese fa sono stata a Praga e ho girato delle scene per una produzione molto importante, LegalPorn – racconta Jessy Jey – Durante una delle riprese ho creato un quadro con una tecnica di pittura particolare, usando il mio sedere”.

“L’idea è nata da alcuni spettacoli che facevo in giro per l’Italia, durante i quali usavo dei colori, realizzando poi delle sorti di stampe con il mio corpo… Alla fine il ritratto veniva regalato ad uno degli spettatori. Questa volta, invece, ho scelto per mia volontà di realizzare questo tipo di opera. Non è assolutamente un’opera oscena” precisa l’attrice pietrese, seguitissima sui social e da anni protagonista del settore porno con diversi spettacoli, film, video e produzioni.

Ora l’obiettivo è ricavare dall’opera un gruzzolo da destinare in beneficenza: “E’ mia intenzione utilizzare il ricavato per aiutare una delle associazioni per bambini del territorio savonese – conferma l’attrice – Ho un figlio di 4 anni e da sempre amo i bambini. Ho avuto una infanzia non semplice e visto in prima persona molte situazioni difficili, quindi ho pensato a questa iniziativa di solidarietà, magari originale ma dettata dal cuore“.

In neanche tre ore di messa online, la raccolta fondi era già arrivata a 101 euro. E nel momento in cui scriviamo la cifra ha superato i 350 euro. Il quadro sarà all’asta su eBay fino al prossimo 9 giugno: “Il guadagno sarà donato ad una associazione per bambini in difficoltà, questo il mio desiderio, la struttura più bisognosa di aiuto. Spero davvero di potere raccogliere più fondi possibile” conclude l’attrice.