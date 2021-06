Frontale a Pietra Ligure: disagi al traffico sulla via Aurelia - IVG.it

Pietra Ligure. Un incidente stradale si è verificato sulla via Aurelia, a Pietra Ligure, nel tardo pomeriggio odierno.

Il conducente di una Fiat 500 che stava procedendo in direzione levante, poco oltre il confine con Loano, si è distratto al punto da invadere la corsia opposta. In direzione ponente stava transitando in quel momento un furgone Citroën e i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Le persone a bordo dei veicoli non hanno riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento della pubblica assistenza. L’episodio ha causato disagi al traffico, con una sola corsia a senso alternato percorribile fino a quando non sono stati rimossi i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.