Era stato investito da un pirata della strada poi rintracciato: anziano in miglioramento - IVG.it

Era stato investito da un pirata della strada poi rintracciato: anziano in miglioramento

L’investimento pedonale era accaduto il 18 giugno. Il conducente dello scooter avrebbe potuto scontare il reato di omicidio stradale

Pietra Ligure. Sono in netto miglioramento le condizioni dell’anziano che lo scorso 18 giugno era stato investito a Pietra Ligure, in via Suor Maria Giuseppa Rossello, e trasferito in ospedale in rianimazione a causa dei traumi subiti a seguito dell’impatto.

L’uomo alla guida dello scooter si era dato alla fuga, ma fortunatamente poi era stato individuato dalla polizia locale. Il suo procedimento penale si è rivelato così appeso all’evoluzione del quadro clinico del 75enne investito. In caso di tragico epilogo l’investitore avrebbe dovuto scontare il reato di omicidio stradale.

Secondo le ultime informazioni, dall’ospedale fortunatamente l’anziano si sta riprendendo dai traumi seguiti grazie alle cure del Santa Corona.