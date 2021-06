Investimento pedonale a Pietra Ligure: grave un 75enne - IVG.it

Pietra Ligure. E’ stato lanciato intorno alle 17 l’allarme per un uomo di 75 anni che è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a Pietra Ligure in via Suor Giuseppa Rossello, poco distante dal supermercato Eurospin.

Dopo la chiamata al 118, si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi che è arrivata sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e l’automedica.

Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per diversi traumi subiti.