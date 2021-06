Anziano investito a Pietra Ligure, la Polizia Locale individua il responsabile - IVG.it

Pietra Ligure. E’ stato individuato il responsabile dell’investimento pedonale avvenuto ieri pomeriggio in via Suor Giuseppa Rossello a Pietra Ligure.

Intorno alle 17 un uomo di 75 anni è stato investito nei pressi dell’Eurospin. E’ stato subito soccorso dalla croce bianca di Borgio Verezzi e dall’automedica del 118. Le sue condizioni, apparse subito gravi, hanno reso necessario l’immediato trasferimento al Santa Corona in codice rosso. L’uomo si trova attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono subito giunti anche gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Domenico Colnaghi. Gli operatori si sono subito messi al lavoro per rintracciare il responsabile, individuati poco dopo: si tratta di un ragazzo di circa 19 anni residente a Pietra Ligure.

La polizia locale sta effettuando gli accertamenti del caso così come disposto dalla Procura della Repubblica di Savona. L’evoluzione del procedimento dipenderà dal miglioramento o dal peggioramento del quadro clinico dell’anziano.

Nel frattempo, ad essere soccorsi sono stati anche gli animali domestici dell’anziano investito, un cane ed un canarino. Grazie al supporto dei vigili del fuoco, gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento dell’uomo, dove gli animali si trovavano. Cane ed uccellino sono stati affidati al servizio sanitario dell’Asl2 savonese.

Nel 2017 il 75enne era stato vittima di alcune vessazioni da parte di una vera e propria baby gang di ragazzini di 14-15 anni, che in varie occasioni, forse per gioco, per scherzo o per passare il tempo, si erano scagliati contro di lui con insulti, urla e derisioni di vario genere, destando non poca preoccupazione tra la stessa comunità del centro pietrese. In un’occasione, nel tentativo di rispondere alle molestie, l’uomo era caduto a terra riportando alcune gravi ferite.