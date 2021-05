Ospedali savonesi: ben 16 strutture senza primario, soprattutto a ponente. Ma Prioli rassicura: "Li avremo entro il 2022" - IVG.it

Provincia. “I primariati vacanti? Contiamo di coprirli entro il 2022“. E’ l’impegno del direttore generale di Asl 2 Mauro Damonte Prioli, che con queste parole cerca di fissare un “tempo limite” entro il quale completare la riorganizzazione dei reparti nella provincia di Savona.

Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati i malumori nei nosocomi savonesi per via dei tanti reparti retti da un “facente funzione”. In particolare a ponente (dove i reparti senza un primario di ruolo sono più numerosi) alcuni operatore del settore hanno iniziato a leggere in queste mancanze un possibile “disegno” per indebolire politicamente il Santa Corona a tutto vantaggio dell’ospedale San Paolo.

IVG ha dunque deciso di approfondire la situazione e discuterne con Prioli, per capire il reale stato delle cose. Con una premessa: la situazione è critica per via di tanti fattori, di cui la carenza di primari è solo un elemento (il Covid ha imposto continue e repentine riorganizzazioni, e in diversi settori si registrano numeri risicati in termini di personale).

I REPARTI SENZA PRIMARIO

Sono ben 16 le strutture complesse (di cui la maggior parte a Ponente) che, al momento, risultano sprovviste di primari di ruolo e sono “coperte” da facente funzioni.

Si parte dal Dipartimento di Emergenza-Urgenza che conta due direttori responsabili facenti funzione: nella struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza del Ponente (dott. Luca Corti); nella struttura complessa di Cardiologia e Utic del Ponente (dott. Shahram Moshiri).

Quindi si passa al Dipartimento di Diagnostica che conta ben 4 strutture guidate da direttori responsabili facenti funzione: la struttura complessa di Radiologia del Ponente, sedi di Albenga e Pietra Ligure (dott.ssa Delia Venerucci); la struttura complessa di Medicina Nucleare (dott.ssa Lucia di Ciolo); la struttura complessa di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (dott.ssa Viviana Panunzio).

C’è poi il Dipartimento Ortopedico e Traumatologico, con 2 direttori responsabili facente funzioni: nella struttura complessa di Ortopedia e Traumotologia del Ponente (dott. Marcello Federici); nella struttura complessa di Ortopedia e Traumotologia indirizzo Protesico (dott. Stefano Tornago).

Nel Dipartimento Testa-Collo, i direttori responsabili facente funzioni sono due: nella struttura complessa di Neurochirurgia (dott.ssa Bernarda Cagetti); nella struttura complessa di Otorinolaringoiatra (dott. Antonio Presta).

Mentre nel Dipartimento Medico sono le strutture complesse di Medicina Interna del Ponente (dott. Riccardo Goretti) e di Nefrologia e Dialisi di Albenga, Savona e Cairo (dott. Giancarlo Mancuso) ad essere diretti da primari facente funzioni.

Per quanto riguarda il Dipartimento Prevenzione, è la struttura complessa di Igiene degli Alimenti di origine animale (dott.ssa Silvana Ganduglia) ad essere guidata da un facente funzioni. Idem per quanto riguarda la struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia del Ponente (dott.ssa Gisella Airaudi) del Dipartimento Materno Infantile.

Infine, il Dipartimento Cure Primarie dove sono due i direttori responsabili facenti funzione: nella struttura complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale nella sedi di Albenga, Cairo, Pietra e Savona (dott. Carmelo Lentino); nella struttura complessa per Anziani e Disabili (dott.ssa Nadia Robutti).

IL COMMENTO DI PRIOLI

Una situazione di pesante carenza a cui il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli, in carica, va specificato, solo dallo scorso gennaio 2021, ha comunque già iniziato a mettere mano, con un obiettivo chiaro: “Riorganizzare l’intera Asl2, piccoli intoppi permettendo, coprendo tutte le posizioni vacanti entro la fine del 2022”.

“Già l’anno scorso, – ha esordito Prioli, – sono stati fatti circa 10 concorsi di struttura complessa, portando avanti la copertura dei posti vacanti. La nostra intenzione, quest’anno, è di portarne a termine un’altra decina e ci stiamo già lavorando. Il primo è quello di Chirurgia Generale, che si svolgerà il 20 maggio. Poi, a seguire, ci saranno Medicina di Pietra Ligure e Albenga, il Pronto Soccorso di Pietra e Nefrologia. Tra gli altri, ci sono da programmare anche le date per Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro, Neurochirurgia, Medicina Trasfunsionale e la struttura complessa per Anziani e Disabili”.

E sul ruolo dei facente funzioni, Prioli ha tenuto a precisare: “In tanti settori abbiamo carenze di personale, ma non dipende certo dai primari, bensì dalla presenza di pochi medici da poter assumere. I direttori facente funzioni hanno comunque capacità e competenza per tirare avanti al meglio i reparti: eventuali criticità non solo legate certo al loro ruolo”.

L’utenza non patirebbe dunque alcuna difficoltà aggiuntiva dovuta all’assenza di un primario, ma questa situazione di carenza rappresenta certo un’anomalia anche perché ogni struttura complessa deve avere un direttore nominato per normativa.

“Non mi va di parlare del passato, io sono in carica da gennaio e posso dire che per quanto riguarda i concorsi si tratta di procedure abbastanza complesse: un concorso da primario, fatto bene, dura dai 3 ai 5 mesi circa. Questo complica da una parte la procedura, ma dall’altra permette di scegliere i migliori professionisti. Comunque, al netto di possibili pensionamenti immediati e dimissioni, che possono rimettere in gioco alcune posizioni, il mio obiettivo è quello di coprire tutte le carenze entro il 2022”, ha concluso Prioli.