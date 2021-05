Ciclismo: doppietta cuneese alla Granfondo El Diablo - IVG.it

Ceriale. Peccato che le gocce di pioggia della mattina non abbiano certo stimolato molti ciclisti, soprattutto locali, a partecipare alla prima edizione della Granfondo El Diablo.

Sono stati infatti circa duecentocinquanta i partenti degli oltre trecento iscritti, che questa mattina si sono trovati per omaggiare El Diablo Claudio Chiappucci, ovviamente anche lui in griglia pronto per prendere il via.

I ciclisti dovevano affrontare le due salite principali: il Colle di Nava e il Colle di Caprauna. Sulla prima salita un drappello di sette corridori prende il via, mentre sono le rampe di Caprauna che lanciano il cuneese Mattia Magnaldi, che raggiunge il traguardo in solitaria. Seconda posizione per Francesco Figini e terza per il tedesco Alexander Steffens.

Tra le donne battaglia serrata sul colle di Nava, con la cuneese Samantha Arnaudo, che rincalza le avversarie e si pone come battistrada facendo il vuoto dietro di sé. Arrivo in solitaria per lei, seguita da Silvia Visaggi e da Roberta Bussone.

Tra le società la vittoria per partecipazione va alla torinese Roadman Azimut Squadracorse, che prevale sulle cuneesi Om.Cc e Gs Passatore. La gara è stata portata a termine da 222 ciclisti.

Il prossimo appuntamento con il Trofeo Loabikers è fissato per domenica 12 settembre ad Andora per la Granfondo di Andora.

I primi 10 classificati:

1° Mattia Magnaldi (Om.Cc) 2:40:10.17

2° Francesco Figini (Asd Pool Cantù 1999) 2:41:47.33

3° Alexander Steffens 2:41:48.92

4° Jeremy Millo (Gs Bicisport Ospedaletti) 2:41:49.17

5° Davide Covolo (Asd Pedale Elettrico) 2:41:49.17

6° Luca Vergallito (Om.Cc) 2:41:49.67

7° Andrea Gallo (Om.Cc) 2:41:54.17

8° Ricardo Pichetta (Om.Cc) 2:42:00.17

9° Pascal Bousquet (Gs Bicisport Ospedaletti) 2:42:01.67

10° Manuele Caddeo (Team Senzabicinonsostare) 2:43:31.67

Le prime 10 donne al traguardo:

1ª Samantha Arnaudo (Om.Cc) 2:54:27.20

2ª Silvia Visaggi (Om.Cc Ssd Arl) 3:00:14.46

3ª Roberta Bussone (Ristorocycles Team) 3:00:19.21

4ª Ylenia Fazzone (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:03:34.73

5ª Veronica Pardini (Team De Rosa Santini) 3:07:18.73

6ª Matilde De Sciora (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:09:14.33

7ª Mara Manfredi (Vivi – Mydoping) 3:12:59.40

8ª Iride Bertone (Vigor Cycling Team) 3:17:37.77

9ª Michela Tallone (Vigor Cycling Team) 3:17:40.41

10ª Emanuela Riccio (Asd Racing Team Rive Rosse) 3:23:41.77

Clicca qui per consultare le classifiche complete.

Le prime 3 società:

1ª Rodman Azimut Squadracorse

2ª Om.Cc

3ª Gs Passatore