Savona. Il savonese Stefano Frumento ha assunto, con il grado di Contrammiraglio, l’incarico di “Force Commander” dell’operazione EuNavFor Med Irini, ovvero Comandante in mare degli uomini e dei mezzi impiegati nella missione multinazionale Europea per il controllo dell’embargo alla Libia e del contrasto ai traffici illeciti.

Nato a Savona (Classe 1971) dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Orazio Grassi ha vinto il concorso per l’ingresso all’Accademia Navale di Livorno dalla quale è uscito come Ufficiale dei Ruoli Normali. Ha conseguito il brevetto di Incursore presso il Comando Subacquei Incursori “Teseo Tesei” del Varignano a La Spezia, la fucina delle Forze Speciali che tutto il mondo ci invidia e dalle quali le altre omologhe dei paesi esteri traggono ispirazione ed insegnamenti.

Nella sua lunga carriera ha avuto numerosi incarichi tra cui il Comando di Nave Spica, Nave Grecale, del GOI (Gruppo Operativo Incursori) e di Nave Garibaldi oltre ad altre attività in Accademia (Comandante alla Classe), presso il COFS (Comando Operativo Forze Speciali) e lo Stato Maggiore Marina.

Dal primo aprile 2021 ha ricevuto il grado di Contrammiraglio per assumere l’attuale incarico. Da quella data la Città di Savona ha due Ammiragli in servizio: l’altro è l’Ammiraglio Luca Anconelli attuale Comandante della Brigata Marina San Marco, con Sede a Brindisi.

La particolarità è che sono veramente poche le Città che possono annoverare tra i propri esponenti due figure ai vertici di una Forza Armata, ma nessuna come Savona, che ha due “ragazzi” che provengono addirittura dallo stesso quartiere: Villapiana.

“E’ una grande soddisfazione ed un grande Onore per il Gruppo ANMI Vanni Folco di Savona avere tra i propri effettivi due Soci in servizio che ricoprono ruoli molto prestigiosi. Buon Vento ad entrambi affinchè possano assolvere i loro incarichi con passione, determinazione e soddisfazione come da tradizione dei Marinai Savonesi eredi di Leon Pancaldo e del GM Giuseppe Aonzo MOVM Eroe di Premuda”, il commento del presidente del Collegio dei Sindaci Luca Cav. Ghersi.