Laigueglia, al via i lavori di ripascimento delle spiagge per la stagione estiva 2021

Laigueglia. “Avvicinandosi alla preparazione della stagione estiva 2021, nella speranza che possa essere un estate quasi normale, si stanno concludendo i lavori della prima trance eseguiti sull’arenile di levante, riguardanti la messa in sicurezza del centro abitato e delle infrastrutture, finanziato con fondi della Protezione Civile regione Liguria”. Lo comunica, in una nota, il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.

“L’opera – spiega il primo cittadino – prevede un ripascimento strutturale importante, l’allungamento dei pennelli di 10 m e la regolamentazione di alcuni scarichi di acque piovane. Si è finalmente messo una barriera naturale per contrastare le mareggiate che negli ultimi anni hanno fortemente intaccato l’arenile compromettendo la sicurezza del centro abitato. L’opera che ormai volge alla fine avrà anche un risultato importante: incrementare la spiaggia di levante che porterà sicuramente ad avere più spazio per il distanziamento sociale dei nostri ospiti nonché per i servizi e per le attività”.

“La seconda parte di questo progetto ‘storico’ sarà sempre finanziato dalla protezione civile e avverrà nell’autunno inverno del 2021 con l’intervento nella zona di Ponente (importante ripascimento allungamento pennelli ) e nella zona centrale con opere per difese del centro storico e passeggiata – prosegue -. A presto partirà anche il ripascimento stagionale che come ogni anno sarà finanziato con la tassa regionale, che è una percentuale del canone demaniale pagato dagli stabilimenti balneari, che insisterà sulla zona di Ponente e che prevederà anche l’autorizzazione dei singoli concessionari a ripascere i propri stabilimenti con fondi propri”.

“Questa amministrazione ha cercato, soprattutto in questi momenti di emergenza sanitaria di essere vicino al tessuto economico del paese e ci auguriamo che questi lavori importanti che hanno oltretutto aumentato la spiaggia, come mai visto a Laigueglia, portino più benessere in funzione di spazio e servizi ai nostri ospiti estivi” conclude Sasso del Verme.