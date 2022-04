Difesa della costa, il ripascimento di Laigueglia come esempio: il video sul canale YouTube di Regione Liguria

Laigueglia. Con un un video diffuso sul noto canale YouTube la Regione Liguria rilancia l’intervento di ripascimento strutturale a difesa della costa e dell’abitato effettuato a Laigueglia, come esempio di protezione civile per aumentare la capacità di resilienza dei territori.

“E’ per noi tutti motivo di orgoglio essere citati quale esempio nell’ambito di un’opera storica per il nostro borgo”, ha commentato il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme.

“Ringraziamo la Regione, l’assessorato alle infrastrutture e l’assessore Giampedrone per l’impegno e il prezioso supporto che ci permette di mettere in sicurezza anche il nostro tratto di costa e di rendere il Borgo e la sua spiaggia ancora più sicuri e appetibili per i nostri turisti” conclude il primo cittadino.