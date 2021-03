Alassio, Massimo Parodi nominato nuovo direttore della Sca

Alassio. Si è svolta stamani l’assemblea dei sindaci della Sca, riunita per la nomina del nuovo direttore generale. Assente il sindaco di Albenga.

La Sca è la società a partecipazione pubblica “in house”, incaricata della gestione operativa del Servizio Idrico Integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia, Villanova d’Albenga, ricompresi nell’ATO Centro Ovest 1 della provincia di Savona.

Dopo aver preso visione della relazione della commissione giudicante, la giunta alassina aveva ravvisato la necessità di individuare tra i candidati un profilo legale piuttosto che tecnico, ruolo già rivestito dal direttore tecnico. L’assemblea dei sindaci all’unanimità ha condiviso l’indirizzo.

Tra i tre profili ammessi, in considerazione della relazione della commissione e dei colloqui, con domande tecniche estratte a sorte, che si sono svolti in totale trasparenza, aperti al pubblico e trasmessi on line sulla pagina della Sca, l’amministrazione alassina aveva ritenuto maggiormente idoneo, proprio in ragione del colloquio stesso, l’avvocato Massimo Parodi, proposta che è stata accolta e condivisa dall’assemblea dei sindaci che all’unanimità lo ha nominato direttore generale della Sca.​