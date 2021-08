Sca Alassio, l'avvocato Sanna: "Il ricorso non è stato rigettato, la vicenda non è ancora conclusa" - IVG.it

Alassio. Riceviamo e pubblichiamo una precisazione in merito all’esito del ricorso contro la nomina di Massimo Parodi, di cui IVG ha dato notizia giusto ieri, che è giunta alla nostra redazione da parte dell’avvocato Giovanni Sanna, rappresentante legale del ricorrente.

“Il titolo dell’articolo apparso ieri su IVG ‘Alassio, rigettato il ricorso contro la nomina di Massimo Parodi a direttore della Sca srl’ non è corretto – sostiene Sanna – Non è stato rigettato alcun ricorso, ma solo la domanda cautelare proposta. E’ stata emessa una ordinanza e alcuna sentenza è stata resa. Dunque lo stesso titolo si rivela fuorviante e non consente di comprendere la situazione nella sua complessità”.

Sanna precisa: “Il giudizio è pendente e, se il Tar Liguria avesse voluto rigettare tout court il ricorso, avrebbe potuto farlo, ma non l’ha fatto. Dunque tutta la soddisfazione del Direttore Generale di SCA non è così giustificata. Del resto una pubblica amministrazione dovrebbe evitare di avere contenziosi di tale natura, ma pazienza. La problematica della giurisdizione è solo relativa alla individuazione del Giudice che dovrà decidere il ricorso”.

“Io credo che questa vicenda non sia affatto conclusa, anzi. Si valuteranno ulteriori iniziative. Semmai SCA ancora in tempo a tornare indietro”, conclude Sanna.