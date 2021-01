Albenga, in municipio è possibile firmare per la legge contro la propaganda fascista e nazista

Albenga. Anche ad Albenga è possibile aderire alla raccolta firme per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista.

L’amministrazione comunale di Albenga ha già aderito all’iniziativa ed invita i cittadini a recarsi presso la segreteria generale del Comune munita di documento di identità valido per firmare la proposta di legge.

Il comitato promotore, presieduto dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Servono 50 mila firme per portare la legge in Parlamento, per questo è importante che tutti partecipino alla raccolta firma rivolgendosi presso l’ufficio della segreteria generale sito al secondo piano del palazzo comunale di Albenga in piazza San Michele. C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare. Tutte le informazioni sul sito www.anagrafeantifascista.it o scrivendo all’indirizzo mail info@anagrafeantifascista.it.

Questo il testo della proposta