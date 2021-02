Proposta legge contro propaganda fascista e nazista: sabato 6 e 13 febbraio si può firmare a Savona

Savona. Domani 6 febbraio e sabato 13 febbraio sarà possibile firmare per sostenere la proposta di legge popolare contro la propaganda di fascismo e nazismo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza ed è sostenuta dal gruppo consigliare del partito democratico di Savona, che è a disposizione per autenticare le firme domani dalle ore 15.30 alle 17.30 presso la Federazione Pd in via Sormano 37.

Il Pd è a disposizione anche sabato 13 febbraio dalle 10 alle 12 presso il Circolo Pd Villapiana in via Milano 66r.