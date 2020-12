Traffico in tilt, Rixi (Lega): “Logistica ancora una volta paralizzata da una timida nevicata”

Liguria. “La logistica in Liguria ancora una volta paralizzata da una timida nevicata, peraltro ampiamente annunciata. Porti e automezzi fermi per ore a causa dell’assenza di gestione e programmazione dei concessionari autostradali e del Comitato Operativo per la Viabilità”.

A dirlo il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture per la Lega, che continua: “La chiusura senza avviso utile di tutte le direttrici per A26, A7 e A10 ha bloccato in porto e nelle strade centinaia di mezzi. Disastrosa anche la situazione sulla rete Anas, dove alcune frane di un anno fa sono ancora sul posto e la statale del Turchino ne è un esempio”.

“Regioni, Province e Governo continuano a rimpallarsi le responsabilità ma una cosa è chiara – conclude Rixi – non è stata creata nessuna cabina di regia dal Mit per affrontare un’emergenza che rischia di coincidere con le riaperture scolastiche nei primi giorni di gennaio”.