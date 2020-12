Maltempo nel savonese, la neve manda il traffico in tilt: disagi su strade e autostrade

Provincia. Aggiornamento ore 9: sulla autostrada A10, nel tratto tra Finale ligure e Savona, si registrano ancora alcuni rallentamenti alla circolazione ma la situazione sta via via tornando alla normalità.

Aggiornamento ore 8.48: anche a Dego, lungo la SP29, viabilità compromessa a causa di due mezzi intravesati lungo la strada. Il consigliere provinciale alla viabilità Luana Isella sulla sua pagina Facebook: “Se potete limitate gli spostamenti“.

Da un lato uno spettacolo per gli occhi, dall’altro lato una fonte di inesauribili disagi per la viabilità.

L’effetto neve sulle strade savonesi non ha tardato a farsi sentire. Già in mattinata si sono verificati i primi rallentamenti su strade e autostrade della provincia.

LA DIRETTA DI IVG.IT DA CAIRO MONTENOTTE

A causa dell’intensa nevicata di queste ore, in questo momento l’autostrada A10 risulta bloccata nel tratto da Finale Ligure verso Savona Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti e code “sino a Spotorno”.

Anche alcune arterie minori, però, non se la stanno passando bene in questi minuti. Il consigliere provinciale Luana Isella sulla propria pagina Facebook segnala: “Sulla Sp28 bis a Roccavignale bloccata in due punti a causa di due camion che si sono intraversati”.

In questi minuti nevica intensamente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Romagna sesia e il Sempione; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla; A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

e debolmente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Diramazione Predosa-Bettole e Romagnano Sesia; A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto; A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona.

In accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni: A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova; A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Celle Ligure verso Genova.

Aggiornamenti in corso.