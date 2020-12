Scuola, i sindacati scrivono al Prefetto di Savona: “Arrivare preparati alla riapertura”

Savona. I sindacati confederali Cgil Cisl e Uil di Savona, unitamente alle categorie che rappresentano i lavoratori della scuola e del trasporto pubblico locale, hanno scritto questo pomeriggio una lettera unitaria a firma dei tre segretari generali territoriali Andrea Pasa, Claudio Bosio e Giovanni Mazziotta al Prefetto di Savona Antonio Cananà per chiedere un confronto sulla ripresa delle lezioni prevista per il 7 gennaio.

“L’obiettivo – spiegano i sindacati in una nota – è arrivare preparati a quella data. Riteniamo importante una condivisione delle scelte prese, proprio perché, non essendo stati coinvolti ai tavoli in questione, la conoscenza delle decisioni apprese a mezzo stampa, ci risulta solo parziale. Avremmo auspicato di essere convocati anche noi a questi tavoli, a tutti i livelli, per poter condividere le scelte che riguardano il ritorno a scuola in sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico e dei lavoratori interessati dal trasporto pubblico locale e far conoscere le soluzioni individuate dal sindacato, rappresentative delle richieste dei lavoratori dei due settori”.

“Invece le parti sociali non sono state mai convocate – proseguono -. Di questo ci rammarichiamo, perché i lavoratori chiedono risposte certe. Ci rivolgiamo al Prefetto per conoscere in maniera chiara i problemi esaminati ai tavoli e chiediamo di partecipare alle prossime decisioni sulla ripartenza scolastica in Provincia di Savona”.

“Dobbiamo ragionare insieme su come andare avanti nei prossimi mesi e su come saranno organizzate la didattica, gli orari della scuola, i trasporti, i tamponi, per prendere le scelte più adeguate. L’obiettivo per Cgil Cisl e Uil di Savona è arrivare preparati a quella data” concludono.