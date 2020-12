Borghetto Santo Spirito. Protezione civile in azione a Borghetto Santo Spirito per una serie di allagamenti provocati dall’ondata di maltempo e in particolare dalla forte mareggiata che sta interessando le coste del savonese (questa mattina abbiamo documentato la difficile situazione ad Alassio).

Allagamenti sono segnalati nella zona di via Ponti, Passo Saleo e piazza Gramsci, con l’acqua che ha letteralmente invaso le aree cittadine, rendendo impossibile il transito o la sosta.

Foto 2 di 2



La Protezione civile si sta attivando per contenere i disagi.

E considerato il contesto di pericolo per l’incolumità pubblica: “Invitiamo tutti gli abitanti della zona ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Per ogni necessità potete contattare telefonicamente la polizia municipale o scrivere direttamente al sindaco” affermano dal Comune di Borghetto.

La stessa Protezione civile e i vigili urbani stanno monitorando la situazione anche in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo delle prossime ore.

Tra le situazioni di disagio segnalate nel pomeriggio anche quella ad Andora, dove l’acqua ha provocato un cortocircuito con il conseguente incendio di un quadro elettrico che alimenta il ripetitore della Vodafone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che hanno spento il rogo e operato per la messa in sicurezza. Tuttavia il segnale della compagnia telefonica è andato in tilt e i tecnici sono al lavoro per ripristinare l’operatività dell’impianto elettrico danneggiato.

E nel pomeriggio sono proseguiti altri interventi dei pompieri per alberi e rami pericolanti sulla arterie stradali a seguito dell’emergenza neve, tuttavia nessuna particolare criticità.