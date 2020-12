Alassio. Non c’è pace per Alassio. Mentre in altre località della riviera savonese – come documentato dai servizi di IVG – sulla costa e sulle spiagge è apparsa la neve, ad Alassio è andata in scena la temuta, ma ormai consueta, mareggiata che durante la notte e questa mattina sta flagellando il litorale ed erodendo ancora una volta le spiagge della città del Muretto.

La sabbia, trascinata dalle onde, si sta riversando sui marciapiedi, arrivando a lambire il budello alassino.

Il sindaco Marco Melgrati ha dato in questi minuti disposizione ai cantonieri di transennare la strada dalla Pineta fino al porto.

Prosegue, da parte dell’amministrazione comunale, con l’ausilio della polizia municipale e della protezione civile, l’azione di controllo e monitoraggio della situazione meteo.

La nuova mareggiata ha messo quindi in allarme la comunità alassina, in questi anni colpita duramente dal moto ondoso durante le giornate di maltempo.

Una mareggiata, tra l’altro, che arriva dopo la consegna dell’atteso cantiere per il progetto di ripascimento del litorale, con l’inizio lavori previsti per il prossimo mese di gennaio: si tratta del ripascimento straordinario dell’arenile alassino, opera ritenuta fondamentale a difesa della città proprio rispetto alle eventuali mareggiate.

L’intervento strutturale, del valore di 2,5 milioni di euro, prevede il prelievo delle sabbie dalla cava sottomarina tra la Cappelletta di Alassio e l’Isola Gallinara.