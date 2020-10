Quiliano, passerella e video al Salone Agroalimentare di Finale

Quiliano sarà in vetrina al Salone dell’Agroalimentare Ligure 2020 che si terrà a Finale Ligure da venerdì a domenica prossimi nel prestigioso chiostro di Santa Caterina a Finalborgo.

L’appuntamento con il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sedicesima edizione, è un evento enogastronomico consolidato di carattere nazionale ed internazionale. Quiliano, oltre a esporre i prodotti di qualità del suo territorio ha prodotto un video promozionale per illustrare il meglio della propria offerta ambientale, paesaggistica e produttiva per affiancare tali qualità e risorse alle eccellenze alimentari. Non per nulla il video intitolato “Armonie, una terra e i suoi doni: Quiliano” racconta, con una visione inusuale e suggestiva, di tutte le particolarità e bellezze del suo patrimonio ambientale.

Si tratta di un video di 9 minuti realizzato per quilianonline.it da giovani del territorio sotto la guida di esperti che li hanno aiutati e consigliati. Un’opera realizzata in prevalenza da tecnici e videomaker di Quiliano. Un altro significativo riconoscimento delle potenzialità del territorio. Nel video, oltre alle bellezze naturali, scorci ambientali e riprese suggestive, sono illustrate alcune delle principali eccellenze alimentari di Quiliano: dal Granaccia all’olio, all’albicocca di Valleggia

Nei prestigosi chiostri di Santa Caterina sono state riservate a Quiliano, due location particolarmente suggestive, una per l’esposizione dei prodotti e l’altra, una speciale “sala visione” dove a ciclo continuo per tre giorni sarà possibile ammirare in anteprima il video. Sabato 3 ottobre alle 17.30 il sommelier Augusto Manfredi guiderà i visitatori in una degustazione dei vini provenienti dalle Aziende Agricole Turco Innocenzo e Turco Dionisia e dalla società Agricola Viarzo.

Domenica 4 ottobre alle 15 si potrà gustare la Giuncata di Quiliano all’interno di una degustazione di formaggi curata dall’azienda Agricola “La Magnolia”.

Nello spazio del Comune di Quiliano nelle diverse giornate si alterneranno le Aziende: Azienda Agricola “La Magnolia” (venerdi), Azienda Agricola Turco Dionisia (sabato), Apicoltura Cerro Miresa e Apicoltura Boagno Eliana (domenica).