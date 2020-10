Il Covid stoppa lo sviluppo dei traffici portuali: -13,7% a Savona-Vado

Savona/Vado Ligure. Il Covid-19 ha condotto ad una sostanziale contrazione del commercio globale che, già in calo nel secondo trimestre, ha subito una ulteriore flessione del 4,5% su base annua nel terzo trimestre del 2020. L’UNCTAD – Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo – prevede che il calo del commercio internazionale sarà di circa il 20% per il 2020.

L’OMC ha invece affermato che il commercio globale diminuirà del 9,2% quest’anno per poi registrare un balzo del 7,2% nel 2021. Inoltre, nuovi lockdown potrebbero privare di 2-3 punti percentuali la crescita economica, riducendo fino al 4% l’espansione del commercio globale nel 2021.

In linea con lo scenario raffigurato, i volumi di merce complessivamente movimentati nei porti del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno riportato una contrazione del 16,6%, chiudendo i primi 9 mesi dell’anno a 41.238.318 tonnellate (- 8.218.212 tonnellate rispetto al 2019), principalmente imputabile al trend negativo dei mesi di aprile e maggio (quasi 5 milioni e mezzo di tonnellate movimentate in meno rispetto al primo semestre del 2019, pari ad un calo del 16,5%) e a quello dei mesi di luglio e settembre che hanno registrato circa 3 milioni di tonnellate in meno rispetto a terzo trimestre 2019.

Questo, il report relativo all’andamento dei traffici nei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure nel III Trimestre 2020, con i dati di traffico del mese di settembre 2020.

Per il comprensorio portuale di Savona-Vado il calo è del 13,7%: flessione pesante delle rinfuse solide standard (minerali, carbone, cereali e semi oleosi), con un -47,68%, peggio ancora per le rinfuse solide varie (-66,98%).

Le conseguenze più pesanti, come era prevedibile, si sono fatte sentire sul traffico passeggeri, in particolare per le crociere con un -85,7%, traghetti a -53,09%.