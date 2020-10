Dpcm, Forza Italia: “Indennizzi immediati e senza burocrazia alle attività colpite”

Liguria. “Indennizzi, senza burocrazia e subito per le aziende costrette a chiudere dal nuovo Dpcm firmato dal presidente Conte”. Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.

“Senza perdere tempo, evitando gli errori fatti nella prima parte dell’emergenza con la cassa integrazione e i risarcimenti. Perché sbagliare (ancora) sarebbe diabolico”.

“Chiudere attività come le palestre o limitare l’orario ai ristoranti rappresenta per molti di loro un punto di non ritorno. Il Governo ha il dovere tecnico e morale di impegnarsi subito con quegli imprenditori quei lavoratori e con le loro famiglie”.

“Forza Italia chiede per questo motivo che nessuno possa restare indietro, con azioni immediate e mirate per creare il minor impatto economico possibile sugli italiani”.