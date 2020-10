Nuovo Dpcm, reazioni politiche: “Mazzata per bar, ristoranti e palestre”

Liguria. “Come un paziente in coma con l’encefalogramma piatto. Bar e ristoranti già prima e durante il lockdown erano in affanno. Ogni giorno a fare i conti con tasse e contributi da pagare. Notti insonni e senza soluzioni all’orizzonte. Il governo ha promesso una potenza di fuoco, risorse capaci di evitare il ko. Oggi, alla luce del nuovo Dpcm, il governo anziché aiutare la categoria, ha staccato la spina. La domenica è giorno di festa, ma non c’è nulla da festeggiare”.

Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale ad Albenga e consigliere in Provincia condanna la decisione del governo di «spegnere le luci sulla movida.

“I focolai sono altrove, perché nei ristoranti gli assembramenti non ci sono mai stati. Eppure è prevalsa la scelta di punire chi, con scrupolo e rigore, cercava di rispettare le regole e mantenere famiglia e dipendenti – prosegue Ciangherotti – Come si può immaginare che ristoranti e locali possano lavorare solo a mezzogiorno? Le prospettive sono ancora più pesanti. Ci avviamo verso una progressiva stretta sulle attività senza che, a compensazione, si stiano prevedendo misure adeguate per consentire al settore di sopportare limitazioni, oneri aggiuntivi, chiusure anticipate o, addirittura, definitive. E’ forse questa la potenza di fuoco che tanto sbandierava Conte?». Condannate anche palestre e piscine”.

“Il governo ha messo al tappeto anche il tempo libero e lo sport. Restrizioni pesantissime che condannano i giovani a trovare occasioni di svago diverse quando la palestra e le piscine rappresentavano la giusta valvola di sfogo, sana e costruttiva per i nostri ragazzi. Lo dico da medico: l’importanza dell’attività fisica è determinante per la salute. Non ci ammaleremo di Covid, ma di sovrappeso, di noia e di altre malattie” conclude.

E non mancano altre reazioni politiche: “In Liguria ci sono quasi 500 palestre, con il nuovo Dpcm rischiano di non riaprire mai più: parliamo complessivamente di quasi 4mila lavoratori in varie forme che temono per il loro futuro. Chiediamo che il Governo intervenga immediatamente per un sostegno economico. E nella nostra regione ci sono anche 45 piscine pubbliche e 420 polisportive con il coinvolgimento di migliaia di lavoratori” rincara Stefano Anzalone, consigliere regionale di Cambiamo.

“A questo provvedimento di chiusura deciso nel Dpcm deve corrispondere immediatamente da parte di Roma una risposta per un ristoro economico che deve arrivare velocemente”.